【特稿】養兵千日！車路士禁買未驚過！

剛季勇奪歐霸盃嘅車路士，因違規簽非歐盟成員國嘅未成年球員，年頭就畀歐洲足協判罰未來兩個轉會窗禁止買人，但佢哋冇申請凍結禁制令，點解咁淡定？查實呢架近年將大批小將外借嘅「出租車」，裏面可能勁多「寶物」，收番嚟用慳番筆之餘，隨時搵到筍貨，「禁買令」？使乜驚呀！



踢法食腦 湯姆利

打比郡剛季「衝超」失敗，但中堅湯姆利依然彈出，呢位位置感同速度極佳嘅後防，踢法食腦，難怪當選剛季「綿羊」最佳球員，隨住「車仔」老將加利卡希爾離隊，呢位英格蘭U21小將分分鐘會被召回，為「藍戰士」一條年紀唔細嘅防線，增添番活力。

年齡：21歲

國籍：英格蘭

位置：中堅

外借球會：打比郡



傳射俱佳 美臣蒙特

同樣被外借到打吡郡嘅中場美臣蒙特，可謂盡得車仔名宿、打比郡主帥林柏特真傳，剛季轟入11粒兼交出6次助攻，尤其後上入楔同遠程炮，堅有「林伯」影子，上年更入選「三獅兵團」添。加上盛傳「林伯」會重返車仔執教，有呢位恩師「照住」，帶埋佢哋上「車」幫手絕不為奇。

年齡：20歲

國籍：英格蘭

位置：中場

外借球會：打比郡



帶刀侍衞 奧美魯奧

尼日利亞中堅奧美魯奧上季被外借到西甲雷加利斯，迅速上位喺呢支小型班站穩陣腳，聯賽上陣28次協助球隊成功護級，證明自己有能力喺歐洲頂級聯賽立足。奧美魯奧踢國家隊亦有好表現，呢位「超霸鷹」防守主力近日出戰非國盃，分組賽對住畿內亞為球隊頂入奠勝1球，成為球隊晉級16強功臣，「帶刀侍衞」屬性表露無遺。

年齡：25歲

國藉：尼日利亞

位置：中堅

外借球會：雷加利斯



入球機器 譚美阿巴謙

年僅21歲嘅譚美阿巴謙上季借去阿士東維拉後，喺英冠大放異彩，聯賽轟入26球，成功帶領球隊重返英超，之後亦替英格蘭出戰U21歐國盃，可以話係「三獅軍團」同年齡層最出色嘅前鋒之一。譚美阿巴謙擁有1米9嘅身高，但機動性絕不輸蝕，個人能力同團隊配合意識樣樣兼備，絕對有本錢喺英超闖出一番天地。

年齡：21歲

國藉：英格蘭

位置：前鋒

外借球會：阿士東維拉



長人中堅 美亞斯加

6呎4吋嘅美亞斯身高腳長路數好，2013年以18歲之齡首次為紐約紅牛喺美職上陣，憑成功封殺韋拿等巨星而彈起。2016年加盟車路士，之後外借去過荷甲維迪斯、法甲南特及英冠雷丁。擁有波蘭同美國雙重國籍嘅美亞斯加，2015年決定代表美國國家隊，火速成為重心，17年為美國贏得美洲金盃冠軍，今屆亦有份入選助球隊進行衞冕。

年齡：23

國籍：美國

位置：中堅

外借球會：南特、雷丁



寸王愛將 李維士巴卡

李維士巴卡9歲加盟車路士，憑住靈活走動同細膩腳法，迅速成為青年軍主力，17歲就協助藍戰士贏得青年足總盃，18歲攞埋青年英超冠軍，先後成為英格蘭U17、U19、U20及U21多個階梯國腳。可勝任進攻中場或「假9」嘅巴卡，盤球同射術頗有夏薩特影子，2014至15球季摩連奴曾經將佢提升到一隊，但自摩帥2015年離開後就不斷被外借。

年齡：24

國籍：英格蘭

位置：中場

外借球會：列斯聯／雷丁



其餘「出租車」剛季表現

球員◢外借球員◢上陣次數◢入球

湯姆利◢打比郡◢54(正選)1(後備)◢2球

美臣蒙特◢打比郡◢44正選◢11球

奧美魯奧◢雷加尼斯◢30(正選)1(後備)◢0球

譚美阿巴謙◢阿士東維拉◢40正選◢26球

李維士巴卡◢列斯聯◢5(正選)9(後備)◢0球

◢雷丁◢17(正選)2(後備)◢1球

美亞斯加◢南特◢9(正選)◢0球

◢雷丁◢18(正選)◢0球

泰莫爾巴卡約高◢AC米蘭◢37（正選）5（後備）◢1球

柏沙歷◢阿特蘭大◢21（正選）21（後備）◢8球

艾華路莫拉達◢馬德里體育會◢14（正選）3（後備）◢6球

域陀摩西斯◢費倫巴治◢10（正選）6（後備）◢4球

基利安夏薩特◢布魯日舒高◢13（正選）9（後備）◢4球

巴舒亞伊◢華倫西亞◢10（正選）13（後備）◢3球

◢◢水晶宮◢11（正選）2（後備）◢6球

羅拔堅尼地◢紐卡素◢17（正選）11（後備）◢1球

彭迪歷◢柏迪遜◢42（正選）3（後備）◢8球

列斯占士◢韋根◢44（正選）2（後備）◢3球

卡拿斯◢布里斯托城◢40（正選）1（後備）◢0球

達保◢鹿特丹斯巴達◢22（正選）4（後備）◢0球

註：只列部分



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