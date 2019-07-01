阿古路係毒瘤　名宿估阿根廷吞巴西5蛋

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1986年阿根廷世盃冠軍功臣之一嘅柏斯古利，狠批現任主帥史卡朗尼攬住阿古路當寶，搞到成支國家隊全無隊型，預言阿根廷會喺美洲國家盃4強生吞巴西5蛋出局！



33年前喺墨西哥世盃決賽周，同球王馬納當拿係室友嘅柏斯古利，目前定居意大利，佢睇完阿根廷8強贏委內瑞拉2比0晉級之後，喪鬧依家支國家隊唔掂：「我好失望，因為我冇見到一種戰術、一個隊型。老實講，我非常唔鍾意呢種打法，你擁有美斯、阿古路、迪馬利亞等幾個世界上最佳球員，偏偏就去玩長傳，戴巴拿又出得太遲，球場上缺少一名領袖，一個波士，冇人喝住。對住委內瑞拉就話冇乜壓力啫，踢成咁4強對巴西？輸5球啦！」



佢仲狂插主帥史卡朗尼唔識用人：「拿達路馬天尼斯係踢得最好嘅球員，點知就將佢調走，留低阿古路，點解？史卡朗尼驚得罪阿古路囉。如果阿古路踢得唔好，換走佢囉，用馬迪亞斯蘇亞雷斯一樣可以保持控球權。阿古路係搏呀，問題呢隊唔係曼城。」



呢位喺河床出道嘅59歲前國腳，就好欣賞美斯：「我喜歡美斯，佢係世界上最佳球員，但就融唔入去隊波。佢去到國家隊變咗另一個球員，我唔知點解。喺國家隊，我哋冇布斯基斯、拿傑迪錫、維達爾啩。」



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