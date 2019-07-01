【有片】14球日職「大」戰西班牙製造

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三個前西班牙國腳恩尼斯達、韋拿同費蘭度托利斯星期日(30日)同時發威，帶領所屬球隊大勝全取3分，炮製出兩場共產生14個入波嘅日職「大」戰！



剛剛第4度榮升爸爸。湊成兩個好字嘅恩尼斯達，人逢喜事精神爽，同韋拿一齊起孖，加埋小川慶治朗錦上添花，協助神戶勝利船大炒來訪嘅名古屋鯨魚5比3，開出50倍主其他波膽。賽後好多人走去祝賀恩尼斯達第二個囝囝出世，「小白」就不斷用日文講多謝回禮。佢死黨韋拿就以9個入球，追上FC東京鋒將迪亞高奧利華拉，並列射手榜首位。



今季一直陷於入球荒嘅費蘭度托利斯更加神奇，喺宣布8月下旬掛靴之後突然翻生，頭槌梅開二度，連埋原川力同高橋秀人各入一粒，率領包尾大幡鳥棲砂岩主場以4比2擊敗清水心跳，終止聯賽3連敗，搵咗磐田山葉墊底，暫時脫離榜尾。



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