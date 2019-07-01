最後一塊併圖　夏薩特拍文尼玩晒啦

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皇馬簽入夏薩特之後，又再英超球星埋手，但唔係保羅普巴，而係利物浦翼鋒沙迪奧文尼，由於紅軍為呢位塞內加爾國腳訂出天價轉會費，英國《每日郵報》指皇馬計劃以現金，加上翼鋒馬高阿辛斯奧，作為收購沙迪奧文尼嘅條件。



27歲嘅沙迪奧文尼上季英超射入22球，同穆罕默德沙拿、奧巴美揚並列神射手，皇馬早已對佢有興趣，但利物浦拒絕放人，並以天價轉會費，企圖嚇退「銀河艦隊」。



不過，皇馬仍然未死心，最新消息指佢哋提出送馬高阿辛斯奧畀紅軍，估計呢位23歲西班牙國腳身價為8500萬鎊，希望利物浦可以減收沙迪奧文尼轉會費。



C朗離隊後，皇馬鋒線頓失重心，攻力死晒火，雖然已簽入夏薩特，但相信仍難以取得C朗時代嘅入球數字。



如果有埋沙迪奧文尼，情況肯定大有改善，教練施丹對佢趨之若騖，若然利物浦拒絕今次

報價，相信皇馬仍然有機會再加碼。



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