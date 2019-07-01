咪嚇親！史上最貴身價球員係佢先真

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巴西球星尼馬前年暑假以2.22億歐元轉會費由巴塞隆拿過檔巴黎聖日耳門，令佢成為球壇史上最高身價球員，究竟係咪物有所值？真係難講，亦唔係今次討論範圍。只係近日一個由《Play Ratings》做嘅研究報告，佢哋結合咗通漲同匯率浮動等因素去做研究，結果得出史上真正最高身價球員原來唔係尼馬，而係呢位巴西天王嘅前輩師兄「大哨」朗拿度，話佢當年由巴塞隆拿過檔國際米蘭嘅轉會費，如果喺今日發生，將會價值4.33億歐元，絕對貴絕全宇宙！



「大哨」有幾好波？只要你知當年人哋叫佢做「外星人」就知。話說喺96/97球季，佢喺巴塞單季上陣49場入47球，然後喺1997年夏天就以2,800萬歐元轉投國米，呢次亦係佢職業生涯第2次打破全球轉會費紀錄。雖然佢之後效力國米期間受到持續傷患困擾，但一樣交出上陣99場入59球數據，真係超級犀利。根據《Play Ratings》嘅分析，如果將「大哨」當年嘅轉會擺喺今日轉會市場，價錢會係4.33億歐元，幾乎係尼馬轉投PSG嘅雙倍價錢呀！



至於排喺「大哨」之後，就係阿根廷傳奇球王馬納當拿，佢當年加盟拿玻里嘅轉會費，變成現今銀碼會係3.45億歐元，第3位會係法國名宿柏天尼83年加盟祖雲達斯嘅3.34億歐元。尼馬拍埋呢班前輩傳奇身邊，真係唔入流呀！



史上轉會費排名榜(結合通漲後計算)

排名 球員/轉會後球會 轉會費(歐元)

1 朗拿度/國際米蘭 4.33億

2 馬納當拿/拿玻里 3.45億

3 柏天尼/祖雲達斯 3.34億

3 韋利/國際米蘭 3.34億

5 雲巴士頓/AC米蘭 3.28億

6 巴迪斯圖達/羅馬 2.81億

7 希古恩/拿玻里 2.64億

8 尼馬/巴黎聖日耳門 2.22億



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