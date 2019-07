「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

美洲國家盃高潮嚟啦,明早巴西大戰阿根廷,不但關乎決賽席位,亦是球王美斯冠軍美夢終極一戰。



巴西同阿根廷雖貴為南美班霸,不過雙雄對上一次於美洲盃交鋒,已經是12年前的事,當年決賽,巴西3比0贏阿根廷捧盃,該場2007年美洲盃決賽,是美斯阿根廷生涯「4亞王」噩夢的序幕,之後他經歷多3次決賽飲恨。



今次美斯有機會再戰巴西,當然想洗刷當年噩夢,更加重要的是爭取國家隊生涯第1個大賽冠軍,美斯,加油呀!



●足球妹



直播表



周三3:00am 女世盃 英格蘭女足 Vs 美國女足

有線604、603台;香港開電視77台



周三8:30am 美洲盃 巴西 Vs 阿根廷

Now 650、Now E



