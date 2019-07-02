贊助商官宣？阿仙奴新波衫印薛耶治啦！

阿仙奴周一(1號)正式轉由adidas作為球衣贊助商，新一季主場波衫亦隨即發布，不過有球迷發現，adidas英國嘅twitter竟然發咗一張圖，相入面係印上阿積士球星薛耶治(Ziyech)嘅12號新波衫相片，而且仲寫住「呢度係你屋企，歡迎加入球隊」！相片曝光後搞到所有阿仙奴球迷鬼咁興奮！



不幸嘅係，球迷之後發現成件事只係一場誤會，事關波衫上面個名Ziyechh22，其實係一個網民嘅網名，adidas出呢張圖只不過係回應該網民，同時宣傳佢去訂新波衫咋！不過有球迷就話adidas好揀唔揀，專登出一張薛耶治嘅相可能另有目的，呢個真係佢哋先知啦！



事實上，英國傳媒指阿仙奴的確有意收購呢位摩洛哥球星，薛耶治曾經自爆係阿仙奴球迷，日前亦公開拒絕加盟西維爾，估計佢嘅轉會費為3,000萬歐元。



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