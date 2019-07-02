【特稿】真正識玩！祖雲達斯專食免費餐！

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意甲勁旅祖雲達斯宣布，法國中場拉比奧特完成體測後以自由身加盟。呢位24歲法國球星同巴黎聖日耳門約門後，一直受到多間豪門斟介，而佢最終選擇加盟祖記，據報簽約5年，年薪700萬歐元。拉比奧特喺祖記嘅中場拍擋，將會係另一位今夏自由身加盟嘅艾朗藍斯，呢位威爾斯球星周一(1號)同阿仙奴約滿，可以正式簽約。拉比奧特同艾朗藍斯都處於當打之齡，2人身價加埋本來肯定超過1億歐元，依家祖記唔使畀轉會費就簽到，真係賺到笑！



事實上，祖雲達斯出晒名係食「免費餐」專家，過去10年簽過勁多自由身球星(見表)，當中大部份都係頂級巨星，真係要寫個服字畀佢！



2009年●簡拿華路

2011年●派路

2012年●保羅普巴

2013年●洛蘭迪

2014年●京士利高文

2015年●基迪拉

2016年●丹尼爾

2018年●安利簡恩

2019年●艾朗藍斯

2019年●拉比奧特



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