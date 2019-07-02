尼馬基金Ready！巴塞賣人喪執過億歐元

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西甲班霸巴塞隆拿即將簽入法國前鋒基沙文後，依家正全力斟介巴西巨星尼馬，唔少球迷都質疑佢哋點解會有咁多錢，除咗菲臘比古天奴同埋奧士文尼迪比利2位身價過億歐元嘅「籌碼」可供調動之外，其實佢哋近期靜靜雞實行「大清洗」，唔聲唔聲已經執咗超過1億歐元！



巴塞隆拿日前宣布，丹尼斯蘇亞雷斯以1,600萬歐元轉會費加盟切爾達，令球會今夏賣人收入突破1億歐元大關！巴塞隆拿上星期賣走後備門將施利臣去華倫西亞，袋走3,500萬歐元轉會費；上季2位外借球員安祖高美斯(愛華頓)同柏高艾卡沙(多蒙特)，亦分別被借用球會買斷，安祖高美斯轉會費為2,500萬歐元、柏高艾卡沙轉會費為2,300萬歐元，加上其他小將被賣走，巴塞隆拿基喺冇放走任何主力之下，已夠儲到足夠彈藥向巨星招手。



唔好忘記，巴塞隆拿仲有唔少邊緣人可供套現，巴西翼鋒馬爾甘同法國中堅烏姆迪迪就係搶手貨，球迷完全唔使擔心巴塞隆拿銀彈唔夠呀！



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