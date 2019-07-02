【專訪】胡禮：奧巴美揚可以破我紀錄

曾為阿仙奴贏得1997-98年英超冠軍、兩屆足總盃冠軍的英格蘭名宿伊恩胡禮，這幾天來港出席活動。期間，胡禮接受本報專訪，大談現時對「兵工廠」和「三獅軍團」的看法。



阿仙奴去季以第五名完成球季，作為球隊傳奇的伊恩胡禮，坦言對此表現感失望：「雖然艾馬利今年的確加強咗球隊實力，更喺季初一度創造出22場不敗嘅住績。但季中後防開始力不從心，尤其係洛賀丁收咧之後，令球隊成績下滑。」對於前場球員的表現，史上為「兵工廠」入球第二多的「Ian」指，陣中射手奧巴美揚和拿卡錫迪絕對有能力打破自己的紀錄，不過他認為假如未能為球隊贏下任何錦標，破甚麼紀錄也是毫無意義。



90年代的英格蘭球壇出產不少著名射手，包括舒利亞、舒寧咸和胡禮本人，當時都能在英超前列球隊佔一席位。可是近年越來越少「三獅」前鋒能在英超球隊中被委以重任，胡禮認為這歸咎於英格蘭前鋒的上陣機會不足：「英格蘭年青球員依家喺球隊往往冇咩表演時間，一兩場入唔到波球隊可能已經搵人代替佢。公平啲講，依家唔同我哋以前，就算嗰時我入唔到波教練都仲會畀機會我試，慢慢去提升先會保持到入波。」



談起英格蘭，「三獅軍團」近年在國際賽的表現令全世界刮目相看，先進身2018世界盃四強，後在今年奪得歐國聯季軍，這或多或少都是教頭修夫基的功勞。「Ian」大讚他的領軍風格適合英格蘭球員：「佢用一套符合球員嘅體系，球員只係做番喺球會嘅角色，展現出可以與世界強隊匹敵嘅信心。」這名前國腳更豪言，英格蘭5年之內必成一支世界強隊，更有實力挑戰歐國盃和世界盃冠軍。



胡禮退役後成為一位球評家，活躍於電視和電台節目。他認為無論是擔任球員或專家，都需要保持專業態度：「踢波嗰陣需要努力去練好每一個細節；到我做評述，就要盡力搵資料，用另一個角度分析球員嘅行為。」胡禮在節目中經常與拍檔大爆笑彈，他笑言這絕對是鏡頭前的最大挑戰：「喺電視台做直播需要比較嚴肅，當人哋做咗啲好笑嘅嘢，我就一定需要忍。但有次同舒利亞坐隔離做節目，佢細細聲釋放咗啖胃氣畀我聽到，我爭啲忍唔住笑！」



胡禮今次訪港出席活動，不過原來他並非首次來港。早於1995年他便曾為阿仙奴在香港大球場友賽流浪：「我仲記得嗰日天氣唔單止好熱，就連香港嘅球迷都好熱情，不過上次嚟香港只可以返酒店同去球場，今次嚟香港我會想去香港唔同地方！」他還說：「我最想去女人街！」





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