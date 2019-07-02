加薪一倍過中超教波　賓尼迪斯有咸鍚撐

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落實喇！尋日先同英超紐卡素宣布會和平「分手」嘅西班牙名帥賓尼迪斯，今日就喺中國宣布正式接任中超球會大連一方主帥一職，接替同樣係尋日被解約嘅崔康熙嘅職務。「肥賓」之前喺「喜鵲」年薪係600萬鎊，合約去到6月30日，依家教大連一方年薪就加一倍去到1,200萬鎊，真係發過豬頭，錢途無限呀！



「肥賓」嘅領隊生涯資歷豐富，曾經教過包括利物浦、華倫西亞、國際米蘭、車路士、拿玻里同皇家馬德里等大球會，贏過歐聯、歐霸同西甲等，絕對係當今球壇最頂級教練之一。喺記者會上，「肥賓」被問到點解會選擇嚟中超執教，佢話：「對我嚟講，今次係個挑戰！之前我都收過來自其他中超球會聘約，但當時都唔係合適時間，但今次卻係最理想時機。」合約年期暫時未有公布，而「肥賓」話明上任之後，除咗要搞好球會一隊之外，青訓都係佢想搞好嘅目標。



對於執教大連一方嘅期望，佢帶定頭盔話：「我經常會講，所有心思都應該放喺下一場比賽，好好準備下一場賽事。如果贏到波，你哋會覺得我冇講錯；如果贏唔到，我都希望大家理解，我係為下一場比賽，為未來做貢獻。」「肥賓」話自己嚟中國之前，已經搵過包括舒斯達等教練朋友收風，做好晒準備。



當問到對大連一方有幾了解，呢位前紐卡素主帥回應：「我對球隊外援好了解，例如咸錫以前曾經係我嘅球員。我希望畀機會佢哋展現實力，同時期望外援可以幫手提高中國球員能力同信心等！」「肥賓」話到明冇打算短時間內更換外援，依家只係想盡快提升球隊表現，然後先再作分析。



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