救出18個險球！港女棍網門將膺MVP

輸波唔輸陣!正在南韓慶州爭逐的香港棍網球隊，再有突出表現，男、女子隊在亞太棍網球錦標賽，均獲得第四名，其中女隊門將廖曉丹在季軍戰上救出了18球，榮膺MVP(最有價值球員)。



女隊在亞太賽兼2021年女子世界盃外圍賽首輪小組賽，分別擊敗中華台北及中國，即使不敵實力強橫的南韓，最終以2勝1負成功取得了女子世界盃入場券，其後面對新西蘭及日本分別以8比13及3比28落敗，再於季後賽以6比9不敵新西蘭，獲得梗頸四，不過，門將廖曉丹的表現相當搶鏡，成為了季後戰的MVP。



至於男子組方面，港隊小組賽以15比1贏中國及擊敗南韓和中華台北，可惜不敵日本及澳洲，以3勝2負闖入準決賽，遇上強敵日本無緣決賽，而在季軍戰遇上南韓復仇，以3比6落敗同樣獲第四名。







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