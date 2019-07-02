尼馬想走又點　PSG簽西甲助攻王頂住

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法甲巴黎聖日耳門(PSG)今季挑戰歐聯失敗，首席球星尼馬下半季傷多過踢，近排仲扭計計劃離隊添！雖然尼馬去留仲未有定案，不過PSG總唔可以坐以待斃，今日佢哋就宣布買入皇馬出身嘅西甲助攻王沙拉比亞加盟，轉會費只係1,800萬歐元，真係抵到震呀！



由西甲勁旅西維爾來投嘅沙拉比亞，其實係皇馬出身，但僅曾為「銀河艦隊」上陣一次。呢位27歲進攻中場喺加盟西維爾之前踢咗5季基達菲，16年僅以40萬歐元平價過檔西維爾，之後喺教練柏保路馬捷恩改造之下，由踢翼改做進攻中場，表現即刻大放異彩。上季佢喺各項賽事合共為西維爾取得23入球同17助攻，其中喺西甲嘅13次助攻，更令佢同球王美斯並列西甲助攻王添！



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