伊恩胡禮現身波鞋街　球迷：等咗21年！

英超球隊阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）於周二（2日）傍晚於旺角波鞋街THE FOREST門外出席品牌活動，與近百名球迷作近距離接觸。Ian甫出場，現場球迷隨即歡呼，表現親民的Ian更主動接近球迷並送上簽名。接著先在台上向大眾分享自己的經歷，更揚言周三（3日）會去打高爾夫球才離港。活動過後，他為預先登記的球迷簽名及合照，期間雖然一度下起微雨，但Ian未有受此影響，仍繼續滿足球迷要求。



其中一位現場球迷Henry帶同已錶入相框的球衣到場，他雖然未有預先登記，但勝在誠意十足，Ian看見相框便吩咐職員讓Henry進入並作近距離交流。Henry除了相框外，還額外多帶2件球衣給Ian簽名，其中一件球衣更印有「Champion 98」。活動完結後，Henry表示：「依家心頭大石放開咗！件『Champion 98』等咗21年，嗰個年代去唔到英國，之後試過去主場附近租屋，但都係見唔到佢。」Henry亦透露：「啱啱我有問佢會去邊度打golf，問佢我可唔可以做佢球僮，佢話會喺Instagram覆我！」自1971年開始支持阿仙奴的Henry更期望下次能夠在香港與另一偶像柏金（Dennis Bergkamp）見面！