甲一　滿貫大勝安保漢友入4強

兩球壓哨、強力入樽、防守高牆、內外開弓......成滿貫力壓安保漢友，贏得甲一男籃附加賽的關鍵詞。雙方周二在修頓場館合演了一場極度緊湊之精彩賽事，滿貫頭兩節高度集中佔盡優勢，但安保漢友即使打逆境波也依然搏盡每球，贏得尊重，結果滿貫憑費格遜及歐陽維江同取得24分，張偉康得16分，合力助球隊以86比69勝出，晉身4強將硬撼永倫。



常規賽「3哥」對第6名的新力軍，一場過爭入Big 4的大戰，戰況果然張力十足，快上快落，令人喘不過氣。兩軍精銳盡出，「3哥」滿貫一段10比0的攻勢取得先機，居港洋將費格遜與歐陽維江搶分之餘，亦在籃底與譚子健築起令安保漢友難以逾越的防線，幾經艱苦安保漢友才由後備入替的黃俊財射入破零。「阿爆」林俊光完首節最後一秒於零度位外圍起手，兼搏得罰球，完成4分打助滿貫以24比9領先。



及後滿貫佔得上風，費格遜閃電攻防力量嚇煞對手，入球後極速回防，成功封阻後，轉個頭即到進攻端猛力入樽，前後不過10秒內！歐陽維江於半場線外投入超遠壓哨三分，也技驚四座，滿貫以47比26完成第2節。



安保漢友不斷尋找拆解滿貫尤如「鐵銅陣」的方法，第3節戰局一轉，成趙鍵鋒時間，他和朱浩雯等隊友打出一波12比0的攻勢，其中一球他更硬闖籃底單挑「費爵爺」成功搏得And 1，精彩得令人拍案叫絕，這支青春班一度迫近47比60，單節更多滿貫6分。但滿貫最後關頭表現始終較佳，即使蔡駿賢Block shot 費格遜挽回一點氣勢，但滿貫最終仍以17分之差奏捷，本周五（5日）與永倫展開3場2勝的4強大戰。



第三節滿貫一度被對方追近比分，教練呂楚威強調領先再多都不能鬆懈，「下半場他們不斷打『自己波』，不肯傳球，防守欠缺積極，十幾分的優勢瞬間消失。」不過他也對球隊季尾表現予以肯定，尤其費格遜定位日漸清晰，善用身高優勢強闖禁區，吸引聯防後分球給空檔射手，「自從聯賽開始，Eric對隊友信任增加。去年他總想著獨得四、五十分，現在卻學會造就隊友，成為真正的領袖。」