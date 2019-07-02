忘掉愛過的巴　浪子柏圖低調娶富家中女

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「忘掉愛過的她，當初的喜帖金箔印著那位她！」巴西浪子球星柏圖結婚喇！呢位早幾年嚟中超搵食效力天津權健嘅前巴西國腳射手，終於徹底忘記當日佢曾經迷戀嘅中國女星迪麗熱巴，上周末同佢個大8年嘅富家女友拉埋天窗，認真恭喜恭喜呀！



30歲嘅「鴨仔」感情史豐富，09年同過巴西女演員布里托結婚，但10個月後就離婚。之後佢效力AC米蘭期間就曾經同「紅黑兵團」太子女芭芭拉共墮愛河。然後到喺效力天津權健期間，佢就極度迷戀中國女星迪麗熱巴，試過喺球場示愛，又有喺社交網不斷約會女方，只可惜一直未獲回應。跟住柏圖就再先後同巴西女主持菲奧萊拉，以及加拿大名模相戀，直到今次同38歲嘅巴西富家女莉碧嘉拍拖先修成正果。值得一提，莉碧嘉爸爸係聖保羅嘅知名商人，又係出名電視節目主持，總之就係家境良好，身家大把啦！



講番今次婚禮，柏圖就選擇低調喺聖保羅進行，佢同老婆都只係邀請咗雙方家人，合共只得30人出席，唯一係家人以外就只得主持婚禮嘅牧師同佢太太。柏圖話到明出席婚禮嘅嘉賓都唔可以將婚禮內容發布去社交網，只有佢自己本人上載咗一段視頻對外公布；而「鴨仔」喺婚禮上，當為老婆帶上婚戒，仲留下感動男兒淚，場面都浪漫感人，似乎真正將過去戀情擺低晒喇！



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