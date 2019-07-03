西甲豪門鬥搶　拿卡經理人同阿仙奴攤牌

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阿仙奴前鋒拿卡錫迪加盟阿仙奴2季，但無論於雲格或艾美利麾下，都非常規正選，呢名法國國腳深感冇癮，加上兵工廠再一次冇歐聯踢，拿卡錫迪似乎已決定求去。據英國《太陽報》報道，拿卡經理人將於英國時間今日同阿仙奴高層攤牌，希望促成拿卡以7000萬鎊轉投巴塞隆拿或馬體會。



上季為阿仙奴49次上陣、射入19球嘅拿卡錫迪，於兵工廠發展並不如意，因為球隊首席射手位永遠屬於奧巴美揚，拿卡錫迪就算搶得正選上陣，但每每下半場早段就被換走。早前傳出巴塞對佢有意，拿卡錫迪亦公開表示覺得榮幸，對轉投巴塞好有興趣。另外有王牌基沙文離隊嘅馬體會，亦都有意斟佢過檔。



阿仙奴因為來屆失歐聯資格，故今夏轉會費預算只得4000萬鎊，球隊極欲買入韋費特沙夏，故相信不介意賣走拿卡錫迪籌錢。



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