3次決賽在望！A山美洲盃霸王

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

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美洲國家盃踢到白熱化階段，除巴西大戰阿根廷外，另一場4強智利將硬撼秘魯。智利近屆美洲盃順風順水，對上2屆都入到決賽，2次都以互射12碼砌低阿根廷，今屆力爭3連霸，仲有2場就可以達成心願。



阿歷斯山齊士喺曼聯被當係草，但返國家隊依然係寶，8強對哥倫比亞120分鐘賽和0:0，A山射入最後1個12碼帶領球隊晉級，再入決賽叫胡。秘魯喺8強爆冷搞掂烏拉圭，真係連個天都幫埋智利，A山究竟有冇機會，協助智利問鼎美洲盃3連霸呢？睇埋今場就知喇。



直播表

周三8:30am 美洲盃 巴西 Vs 阿根廷 Now 650、Now E

周四3:00am 女世盃 荷蘭女足 Vs 瑞典女足 有線604、603台；香港開電視77台

周四7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 費城聯 無綫myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 阿特蘭大聯 無綫myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四8:30am 美洲盃 智利 Vs 秘魯 Now 650、Now E



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