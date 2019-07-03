【官宣】6500萬鎊！新簡迪加盟熱刺

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經過18個月零收購後，熱刺終於肯出手買球員，仲勁有可能於短時間內，有3個球員加盟！繼成功買入列斯聯小將積克奇勒後，更以重金6500萬鎊從里昂購入「新簡迪」尼當比利，成球會史上身價最高球員。但好嘢唔好畀佢停，據報熱刺亦即將借入皇馬中場丹尼施巴路斯。



積克奇勒來季將會重返列斯聯，明顯唔係即食球員，不過尼當比利下季就可為熱刺打江山。呢名22歲中場猛將，上季於里昂已經踢到曉飛，並於歐聯有出色表現；而於舊年尾成功入選國家隊，迄今已有6頂喼帽。里昂主席歐拿斯早前表示，熱刺班主利維好識講價，但最後熱刺依然要畀6500萬鎊，先可以購得心頭好。領隊普捷天奴將會用尼當比利，去接替以往丹比利嘅位置。



此外，普捷天奴一向欣賞皇馬年輕中場丹尼施巴路斯，後者亦於U21歐國盃有突出表現。雖然潛質優厚，但佢於皇馬實在搵唔到上陣機會，所以熱刺就承機借人。據知呢單交易成事機會好高，若借用效果良好，下季熱刺將極可能買斷佢。



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