女球證正片爆紅　變態佬：想做妓女嗎？

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全球最索女球證烏莉亞娜（Fernanda Colombo Uliana），近期有條片又喺網上爆紅，點知卻引來性騷擾，話要請佢做妓女！



今年30歲、來自巴西嘅烏莉亞娜，一直有喺厄瓜多爾做球證。最近有場友誼賽舉行，請來烏莉亞娜執法，去到表演賽場合，烏莉亞娜都可以輕鬆啲搞吓氣氛。球員基度戴亞斯一次犯規過後，烏莉亞娜叫住佢過名走埋去，並伸手到褲袋，當全世界包括基度戴亞斯都以為要食牌嘅時候，點知基度戴亞斯竟然攞咗張紙巾出嚟抹汗，令到全場爆笑，烏莉亞娜亦都好開心。烏莉亞娜本身就有樣有身材，呢次仲識搞氣氛，超S型身材完成整個動作，好多男Fans都睇到面仔紅晒，喺網上不斷翻睇條片，點擊率梗係勁高啦。



條片受歡迎本身係開心事，但竟然有咸濕佬性騷擾烏莉亞娜，發咗封Email畀呢名靚女叫她從事賣淫活動，話招呼嘅都係專業人士，客仔只喺30至50歲之間，叫烏莉亞娜好好考慮。呢個靚女之後將封Email擺上網，鬧爆呢個咸濕佬唔尊重，話自己只係想好好做好球證呢份工，其他嘢唔使預佢！



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