柔道亞青賽主場擺陣　港女怒撻日本蒙古

「我個人比較外向，鍾意玩運動，以前踢過波，依家就愛上咗柔道。」14歲的何樂怡是香港柔道女隊的新一代希望，她將連同一眾隊友於本月主場出擊，挑戰亞洲各路巾幗英雌爭逐錦標。外表斯文的她場上氣勢絕不遜於猛男，穿上柔道袍由被逼到熱愛，這位美少女所追求的又豈只踏上頒獎台咁簡單！■黃雋謙報道



「2019香港亞洲盃青年及青少年柔道賽」將於7月13至14日假天瑞體育館舉行，港隊已挑選了年輕精英出戰，力圖爭取佳績。近年，港隊增添了不少年輕女將加盟，其中2位女將何樂怡和林妙婷就是當中的佼佼者。



現就讀中三的何樂怡身形纖瘦，外貌斯文，看似是弱質纖纖，但練習時氣勢凌人，下下到肉，完全表現了專業運動員的氣質，這或多或少是由她的性格構造而成。「我個人比較活躍，細個已經好鍾意玩運動，以前踢過波，依家就愛上咗柔道。」當初是「足球小將」的何樂怡何解會踏上柔道之路？竟然是因為受父母所逼：「其實本身唔係自己揀，係屋企人幫我報名，喺被迫情況下練，但練練吓就愈來愈鍾意咗，因為當撻到對手時，有很大嘅滿足感。」



何樂怡永不滿足



打柔道已近5年的「樂怡」曾奪得「兩岸四地柔道邀請賽」的冠軍，但她坦言未滿意，也許永不滿足現況的心態，就是她今次參加「亞青賽」原動力：「今次比賽希望攞多啲經驗，同日本或者蒙古嘅對手較量，佢哋嘅速度同技術都好勁。」現正備戰「亞青賽」，同時需要應付影響高中選科，這位「柔道少女」明言不會因此顧此失彼：「時間分配得好就冇問題，放學大約3、4點，練習就6、7點，3個鐘內做晒啲功課就可以去練習。」



林妙婷放眼金牌



而另一位女將林妙婷，曾在澳洲和加拿大參加國際比賽，更曾贏得「亞青賽」銀牌，充分體現了她的柔道潛質。不過，原來她兒時並不好動：「幼稚園時係一個好文靜嘅人，所以我細個係有學過粵劇。但小一嘅時候，媽咪就想我強身健體，所以就去咗參加柔道。」自此，「妙婷」便全心投入柔道，程度大得令父母有微言，但她認為為柔道犧牲也是值得：「柔道係一樣我好鍾意做嘅嘢，好想去到更高嘅層次。」面對「亞青賽」，她放眼金牌，希望藉此提升自己，將來代表香港與世界名列前茅的對手交手。



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