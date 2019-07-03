阿仙奴第一簽！竟然係1位丁組仔

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阿仙奴宣布今夏第一位新加盟球員，就係巴西小將加比爾馬天尼利，轉會費僅510萬鎊。絕大部分球迷都唔識佢，因為呢位18歲翼鋒只係效力巴西第4級別聯賽球隊伊圖諾。



加比爾馬天尼利出生於2001年6月18日，身高1米80，初時踢5人足球，2015年加盟伊圖諾，2年之後首次為一隊上陣，34次披甲入10球，更加引起巴西國家隊主帥迪迪注意，有份獲召入美洲國家盃初選名單，同大國腳一齊操練，可見佢潛質唔錯。



阿仙奴睇中加比爾馬天尼利，除咗因為佢年輕有潛質之外，最重要係平，轉會費只係510萬鎊，兵工廠今夏僅有4500萬鎊資金，相信未來日子只能繼續執平貨。



加比爾馬天尼利司職翼鋒，並自爆偶像係C朗，值得一提，C朗當年都係18歲登陸英超，話唔定加比爾馬天尼利真係可以成為另一位英超巨星



加比爾馬天尼利有巴西同意大利雙重國籍，唔需要申請工作證，就可以為阿仙奴上陣。



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