曼城利物浦鋒線完美合體　巴西王者再臨

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



周三(3日)早上美洲國家盃4強上演「南美打吡」，主辦國巴西憑「英超雙雄」加比爾捷西斯、羅拔圖法明奴完美配合，互相助攻各入1球，以2:0擊敗阿根廷，相隔12年再打入決賽。反觀阿根廷有1次中楣及1次中柱，認真冇運。



開波初段，阿根廷先製造首個具威脅攻勢，中場里安度柏利迪斯遠射僅高出。巴西亦不甘不弱，加比爾捷西斯半單刀個人突破，但臨起腳時被對手解圍。



不過，僅2分鐘後，呢位曼城前鋒就入波，丹尼爾前場截到波，立即反擊，由羅拔圖法明奴右路傳中，加比爾捷西斯近門射入。



踢到30分鐘，阿根廷球王美斯開出罰球，阿古路頭槌攻門，但中楣彈地唔入，巴西門將艾利臣比加為咗救呢球波，搞到撻落地受傷，好彩並冇大礙，可以繼續比賽。



下半場一開波，雙方進攻更加放，阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯抽射被艾利臣比加接實，迪保羅勁射亦高出。跟住輪到巴西中場菲臘比古天奴近12碼點起腳竟然唔中目標。



其後美斯左路射中柱彈出，佢之後再橫傳冇人接應，佢仲有1次主射罰球被艾利臣比加接實。



踢到71分鐘，加比爾捷西斯左路個人突破，殺入禁區橫傳，羅拔圖法明奴輕鬆射入空門，奠定2:0勝局。



加比爾捷西斯同羅拔圖法明奴今場配合天衣無縫，互相傳出親波畀對方建功，成為贏波功臣。



加比爾捷西斯上季協助曼城成為英格蘭本土三冠王，而羅拔圖法明奴幫利物浦奪得歐聯冠軍，兩位冠軍級射手雙劍合璧，威力無窮，巴西真係好有機會繼2007年之後，再奪美洲國家盃冠軍。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。