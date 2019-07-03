滿貫Fred VanVleet　歐陽維江著晒火

剛過去的NBA季後賽中，Toronto Raptors後衛Fred VanVleet於兒子出生後表現回勇，在東岸決賽及總決賽中都有著出色的發揮，協助球隊首奪總冠軍。而香港甲一籃球當中也有一位新晉爸爸—滿貫後衛歐陽維江。這位爸爸表現亦同樣神勇，於星期二（7月2日）的甲一籃球附加賽攻入24分，協助球隊以86比69擊敗安保漢友，晉身四強面對常規賽二哥永倫。



歐陽維江於這場比賽中遠投近切都得心應手，上半場已轟入16分，當中更於完半場前於中圈射入一球技驚四座的buzzer beater，他就笑稱這一球幸運成分居多：「都無諗過會入，只係見就快夠鐘就丟上去，都唔可以話係射，入真係好好彩。」除了此壓哨球外，歐陽維江於上半場也多次切入上籃得手，跟以往先注重防守並造就隊友的打法有所不同，他就指出教練以及Eric（費格遜）都希望球隊打得更具侵略性，再加上安保漢友的隊犯很快滿額，因此自己見有機會就切入得分。



家中迎接新生命自然為歐陽維江帶來好意頭，不過他也同樣面對著新手爸爸都會面對的難題，仍未適應新的生理時鐘，對練習比賽都有影響，「都仲需要時間適應新生活。盡量都出席晒所有練波，有時候屋企真係行唔開，咁就無辦法。」幸好正職為懲教的他現在放假，所以暫時能將所有的時間及心機放在家庭和籃球上。



球隊將於四強面對永倫，被問及有何部署，歐陽維江就認為教練會作出適當的部署，亦表示會著重防守對方主力泰那。Fred VanVleet於̃NBA總決賽中負責對位Golden State Warriors後衛Stephen Curry，相信本身為防守專家的歐陽維江也會肩負起限制泰那的責任。期望歐陽維江的小寶貝能為爸爸繼續帶來幸運，讓歐陽維江能於「黃綠大戰」中延續上佳的表現。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導