美斯退出吧　無謂再令自己成笑話

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阿根廷喺美洲國家盃4強，0:2不敵死對頭巴西，今場波巴西鋒線把握力強，全場只有4次射入，其中3次中目標，就入咗2球。



反觀阿根廷13次射門只有4次中目標，最唔好彩係1次中楣及1次中柱，包括美斯射中柱唔入，立即橫傳，眼見空門卻冇隊友接應，浪費扳平黃金機會。



不過，美斯除咗呢次中柱之外，全場表現威脅唔多，巴塞式個人盤扭突破，更加欠奉，反而拍檔拿達路馬天尼斯仲活躍過佢，再次顯示美斯離開巴塞，實力就大打折扣。



美斯經過14年大國腳生涯，上兩屆美洲盃打入決賽，2014年世界盃都入決賽，但始終未能為阿根廷奪得任何錦標，而且幾乎每次大賽，演出總係令人失望，今屆美洲盃上陣5場只入1球12碼，並冇助攻。



其實無論戰術又好，隊友問題又好，事實已經證明美斯無法喺國際賽取得突破，換來嘅只有一次又一次嘅批評，「球王招牌」因為每次踢國際賽而褪色。



32歲嘅美斯高峰期已過，加上阿根廷處於青黃不接時期，點睇佢都已經無可能一嘗國際賽冠軍滋味。



經過上年世界盃後「退隊」，加上今次美洲盃出局，其實美斯真係要好好考慮永久告別國際賽，無謂再令自己成笑話，逃避雖然可恥，但有用。



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