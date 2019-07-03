港超聯　伍健：希望Blaž幫傑志「進修」！

去季勇奪「社區盃」、「高級組銀牌」、「足總盃」的港超勁旅傑志周三（3日）假沙田萬怡酒店舉行新球季記者會。會長伍健在會上宣布新總教練由施利斯高域（Blaž Slišković）擔任，原任總教練朱志光則重回足球總監一職。是日清晨才抵港的Blaž，下午隨即出席記者會，稱自己從上季效力傑志的泰迪口中得知「藍鳥」是香港最好的球隊，並揚言會採用進取的踢法，帶領傑志重奪聯賽冠軍！



新季「藍鳥」出現多名新面孔，教練團方面，除了施利斯高域外，青訓教練金東進將會接替高尼路出任一隊助理教練（防守），亦聘請了前越南國家隊體能教練裴鋕垣（Bae Ji-won）擔任體能教練，還邀得在港征戰多年的尹東憲加入教練團。至於球員方面有洛迪古斯、基爾頓、蘇沙加盟，同時將於短期內簽入一名亞援。此外，即將完成學業的安永佳將於11月歸隊。至於今季新增的1個國援名額方面，來自廣州恆大的中堅楊朝輝目前正隨球隊試腳。



新季主帥一位由曾執教波斯尼亞和黑塞哥維那國家隊的施利斯高域出任，伍健盼Blaž能協助「朱Sir」成長：「過去我哋搵歐洲教練例如：甘巴爾，佢嚟自薦之前其實係一個好成功嘅青訓教練，之後佢同球隊一齊成長；摩連拿，嚟香港之前都唔係好多執教經驗。但係今次我哋諗住搵一個年紀成熟少少、經驗多啲嘅總教練，因為我哋希望有一個人有好多足球知識、經驗，可以教畀我哋嘅教練團，特別係『朱Sir』，希望佢將來做番總教練嘅時候，已經從Blaž身上學多咗嘢。」



伍健亦透露原任主教練朱志光新季將專注青訓工作：「『朱Sir』過去3年攞咗8個錦標，呢啲成績令人驕傲，但『朱Sir』分身乏術。其實依家好多年青球員好似鄭展龍、羅梓駿都係『朱Sir』嘅學生，我哋有個職責，就係要幫呢班就快喺職業足球發光發熱嘅球員去改善身體質素、技術，令到佢哋盡快踢入一隊。傑志成日畀球迷話我哋好多入籍兵、唔夠本地年青球員，但係年青球員始終都係年輕，要佢哋能力成熟先可以畀佢哋打。嚟緊一年我哋想『朱Sir』幫球會諗一諗，推前一大步，所以佢唔會教一隊，但佢會喺旁邊作為一個足球總監去做呢個工作。我哋最關注係年青球員點樣去變成一隊成員，呢段時間『朱Sir』會集中精神去諗吓，我哋喺呢一方面點樣向前邁進。」





