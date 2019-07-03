港超聯 「藍鳥」新帥係施丹偶像！

傑志新任主帥施利斯高域，球員時代一臉大鬍子的他司職中場，被視為80年代極具天賦球員之一，在1978至86年間代表南斯拉夫出賽，並在85年獲選為南斯拉夫足球先生。可惜他的國際賽生涯並不順利，82年世界盃決賽周前受傷未能參賽，84年歐洲國家盃前，又因為接受訪問時被記者錯誤引述爭議性言論，結果被國家隊放棄。



效力過馬賽、朗斯及雷恩等多間法國勁旅的施利斯高域，超強腳法廣受尊重，甚至被冠以「巴爾幹半島馬納當拿」的綽號。法國及皇家馬德里傳奇施丹就曾表示，施利斯高域是自己的偶像之一，施丹在挑選「馬賽史上最佳11人」時，施利斯高域並榜上有名。



1997年展開教練生涯，大部份時間都在東歐及南歐執教，先後去過克羅地亞、波斯尼亞、阿爾巴尼亞及羅馬尼亞等地落班，期間更在2002年至2006年間擔任波斯尼亞國家隊主帥。由於歷史原因，波斯尼亞國家隊一直受種族問題影響團結，但施利斯高域上任後即宣稱「消滅民族仇恨，用足球完成統一」，向球員表明只會着重能力及表現，不會因種族而影響上陣機會。2004年，施利斯高域獲選為波斯尼亞最佳教練及年度人物。



施利斯高域在2011至2012年，曾短暫進軍亞洲球壇，執教沙特阿拉伯球會艾安沙(Al-Ansar)及中超球會青島中能，不過他在中超的歲月卻是鬧劇一場，當時他在(2012年)1月簽約加盟，但在中超踢完第1輪賽事後，青島即宣布施利斯高域改任「教練兼技術總監」，並且委任其他人出任「執行教練」，變相架空他的職務，而青島給予的原因是「未能適應技術流踢法」。



施利斯高域上季執教波斯尼亞勁旅莫斯塔爾(Mostar)，雖然帶領球隊贏得16/17球季及17/18球季聯賽冠軍，18/19球季亦取得亞軍，但今個月初卻宣布同球會未能就續約達成共識，第4度離開這間球會。莫斯塔爾聲明中指施利斯高域「希望到國外尋求挑戰」，並且答應在球隊未找到新教練前，充當球會顧問職位。





擁有UEFA Pro Licence的施利斯高域，無論在執教波斯尼亞國家隊期間，還是球會都偏好4231陣式。有傳施利斯高曾在今年初申請港隊主帥一職，惟最終未有入圍。