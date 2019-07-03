嚇親寶寶！費達拿輸盤波差啲搞喊囝囝

37歲瑞士天王費達拿在溫網首戰，面對南非新秀哈里斯首盤輸3比6，嚇到現場觀看的兒子驚慌失措，差點喊了出來，愛兒的一副似是世界末日降臨的表情，令不少網民Like爆，相當可愛。



這位男單二號種子在落後一盤的情況下以3比6、6比1、6比2、6比2反勝，有驚無險躋身次圈，但他上次在溫網首輪掉一盤就要追溯到9年前。不過，這一戰費達拿順利贏波，焦點卻落在他的兒子身上，已經五歲的兒子睇住爸爸比賽，表情上已看到他相當緊張，特別是首盤比賽費達拿落後，甚至輸波，「小費達拿」的失落表情盡現，其他相片被網民瘋傳，逗笑了一班球迷。



費達拿與Mirka結婚後，先誕下一對孖女，其後再添一對孖仔，湊成兩個「好」字。





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