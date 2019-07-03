港超聯　金東進：對曼城係我嘅告別戰！

新季出任助理教練（防守）的金東進表示感謝球會給予機會參與教練工作，希望能協助球隊一直進步。他又指擔任助理教練是展開個人足球生涯新一章，目前擁有亞洲足協B級教練的他坦言自己需要繼續學習，期望自己能成為一個好教練，更明言能夠與新體能教練裴鋕垣、訓練員兼青年軍教練尹東憲合作是件美事。傑志將於在本月下旬與應屆英超冠軍曼城進行熱身賽，這場比賽同時是金東進球員生涯「告別戰」，他謂：「我希望有好多球迷入場睇波，就算我得5分鐘、10分鐘出場機會都唔緊要，最緊要係同香港、南韓球迷講聲Bye Bye。」



新任體能教練裴鋕垣則透露自己在來港前曾諮詢前港隊主教練金判坤，希望自己能對香港足球作出貢獻，就如南韓國家隊一樣，在將來踢入世界盃決賽周。他還說在加入傑志後，才得悉尹東憲亦是教練團之一，透露自己曾是尹東憲的教練！能夠在傑志重遇這位昔日教練，尹東憲大感興奮，指自己過去曾與裴鋕垣在高麗大學校隊和效力蔚山現代期間共事2年。在3位南韓教練中，尹東憲在港時間最長，問及他會如何協助裴鋕垣適應香港生活時，「東亨」笑言：「帶佢去茶餐廳食吓嘢先！」