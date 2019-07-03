力證不是僥倖　聖JO：「好想試贏波滋味」

「一場勝利或者是僥倖。」謝嘉浚說，「所以我想證明，聖若瑟在不同賽事都可以打敗傳統勁旅。」



五月學界籃球邀請賽，聖若瑟書院一分擊敗英華書院。今天（3日）學界籃球馬拉松，他們開局便藉著緊迫防守，迫使聖公會林護紀念中學失誤連連，謝嘉浚連續快攻拉開比分，對方僅從罰球線「破蛋」，首節落後1：13。儘管找不到外線準心，謝嘉浚突破同樣凌厲，大幅領先也沒有放緩防守。最終他和鍾曜暘各得8分，帶領球隊34：6輕取林護。



畢業季節，球場也彌漫著離別氣息。對中六學生來說，短短二十分鐘的馬拉松，或者是最後穿上學校球衣的機會。「很可惜啊，原來已經一起打球這麼多年。」沒有太多贏球的喜悅，謝嘉浚眼裏，都是面對時間的措手不及。去年十六強出局，「今年想試試八強，甚至四強，決賽。」踏不過精英賽門檻，卻想挑戰全港賽事冠軍，想法或者虛妄，「但我真的很想和他們，一起試試贏球的滋味。」



冠軍獎盃，謝嘉浚曾經實實在在捧在手裏，那時聖若瑟還在港島區D2，也因而獲得精英賽入場券，可惜首圈不敵英華出局。一年後升上D1，越不過桂華山、張振興這些港島高牆。「難聽點說，D2冠軍其實不算什麼。」不會抹殺那些努力和感動，只是他想證明的不只如此。「如果升上D1卻無法出線，憑什麼說自己強？遺憾當然有，但只可以怪自己能力未夠。」



記得學界籃球邀請賽前，謝嘉浚說過「出奇制勝」四個字。結果首場挑戰精英賽殿軍林大輝，他攻進12分，完場前35秒命中中距離，追到1分差距，最終惜敗19：22。第二場對手，是曾經大炒他們27分的英華，他轟進兩球三分獲得8分，終於23：22險勝。「算是證明實力吧，畢竟有點『偷雞』的成分。」狂歡過後冷靜下來，他不滿足，一分不夠，一場勝利不夠。「如果馬拉松能夠順利晉級八強，擊敗男拔，再戰其他組別強隊，便能證明我們不是僥倖吧。」





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