【直播季後賽】東方龍獅南華爭响頭炮！

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甲一男籃季後賽今晚灣仔修頓室內場館揭開序幕，東方龍獅和南華4強火併，「戰神」艾利諾有望復出，「藍軍」進攻火力全面提升；「紅軍」首席中鋒惠龍兒能否繼續「統治」內線，對勝負舉足輕重；三場兩勝賽制的關鍵首勝，雙方寸步不讓！（on.cc東網「睇體」周三晚8時40分直播，SCAA Basketball及Eastern Long Lions Basketball Team facebook同步直播）



上季總決賽南華總局數領先2比0的情況下，被東方奇迹逆轉，失落冠軍寶座。「紅軍」今季捲土重來，請來隊史首位歐洲教練巴拿莫域，並從南青提拔曾湛元和張延隆兩位潛質小將，進一步確立「防守起家」基調，提高戰術變化和執行力。銀牌和聯賽12戰全勝，充斥着王者歸來的氣息。



上月常規「紅藍」大戰，上屆總決賽最有價值球員艾利諾因傷倦勤，失去進攻發動機的東方，依靠「浪花兄弟」李琪和陳兆榮外線火力。儘管南華大前鋒朱亮同樣缺陣，但惠龍兒和陳張敏統治籃板製造不少快攻機會，最終蔡再懃獲全場最高的23分，南華以73比57力挫東方。



艾利諾有望復出添變數

傷患固然讓比賽觀賞性大打折扣，不過曾湛元和楊睿騏養傷大半季後，重新披上紅藍戰衣，絕對振奮人心。前者超工商和銀牌表現突出，換來不少上場時間；後者上屆總決賽Game 5射入三記高難度三分球奠勝，堪稱「神奇小子」，加上艾利諾重投訓練可望復出，令勝負更添變數。



挾常規賽冠軍直入季後賽4強，南華休戰期間持續練兵維持狀態。隨着傷兵陸續歸隊，蔡再懃透露球隊將嘗試不同攻守組合。而東方日前在附加賽擊敗標準福建，李琪自信體能不受影響：「ABL賽程密集，加上日日練球，大家體能儲備充足。」他表示會透過快速傳球拆解南華防守。



至於頭場遊協對南青的名次賽。上次交鋒南青首節曾領先15比0，但遊協以快攻撕破對方防線，加上蘇志樂大爆發，終反勝73比68。今場兩隊各有不得不贏的理由：遊協痛失前6，自然劍指第7名；尚未「開齋」的南青為證明實力，必背水一戰。今場入場票價為$80，$50（學生及長者優惠票）。





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