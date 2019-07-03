三獅女足埋怨VAR　壽星摩根成為美國英雄　

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女子世界盃已經進入緊張階段，美國隊以2比1擊敗10人應戰的英格蘭，率先躋身決賽。賽後三獅女將指責是VAR令她們錯過了追平，甚至是贏波的機會，主將艾倫韋芝更在賽後記招崩潰，哭成淚人。



這場英美大戰，於上半場開段已經互相「搏拳」，英格蘭射手艾倫韋芝更於19分鐘，射入今屆個人第六球，為球隊追成1比1，直至31分鐘美國靚女球員雅歷絲摩根攻入自己今屆的第六球，作為自己30歲的生日賀禮，並將比數再領先2比1，令摩根成為首位在世界盃遇上自己生日而有入球的球員，難怪她入球之後，相當招積，做了飲茶的慶祝動作。



不過，英格蘭姑娘沒有放鬆，艾倫韋芝在67分鐘在禁區單刀推射破網，但隨後被VAR判越位在先，入球無效，失去了追平的機會；然而，79分鐘英格蘭獲得了追平機會，美國被VAR判犯規，三獅兵團獲得12碼，但隊長侯芙頓射失，斷送了追平的機會。



賽後艾倫韋芝不斷埋怨VAR令英格蘭錯過了追平的機會，但事實上從重播的片段都可見到她有輕微越位，她在賽後記招喊爆，她激動地表示：「我真是爆喊，錯過了決賽嘅機會，但美國的確打得好好，我只是失望因為那個越位，我為球隊感到驕傲。」





