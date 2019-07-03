最痛的遺憾　英華分組賽出局

「這是最痛的一年嗎？」我問。蕭瑋耀沉默一會兒，始終低著頭，「很難受，很痛。」



今天（3日）在港灣道體育館進行的學界籃球馬拉松結果偏離預期，英華書院開局慢熱，被余振強紀念第二中學多次直搗禁區，打出一段6：0攻勢。英華外圍失準，首節僅靠罰球追到5：6。換邊後余二內外開弓，儘管龍子傑連續快攻，蕭瑋耀博得「and 1」止血，但賽事尚餘五分鐘，英華已經累滿隊犯，不斷把對方送上罰球線。周富謙完場前十秒射進三分球追剩一分，可惜關鍵時刻傳球失誤，英華22：23告負。



慢熱，慢熱。從開季到結束，這個問題始終困擾著他們。許多次成功力挽狂瀾，也有幾次快追上了，完場哨聲率先響起。轉眼來到中學最後的比賽，才發現已經沒有再追的餘地。



「整年下來，好像沒有打過一場好球。」蕭瑋耀輕聲說，眼眶微微泛紅。九龍區季軍，精英賽八強出局，即使Panasonic學界籃球邀請賽輸給聖若瑟書院後，絕處逢生完成衛冕，他也覺得那是運氣。「最後一年，最後一個比賽，很想獲得好成績總結六年生涯，很想打好自己，可是⋯⋯」他抿起嘴，沒有說下去。



短短幾分鐘的訪問，遺憾兩個字出現太多次。「今年我作為師兄、領袖、隊長，明明應該扛起責任，卻無法帶他們走得更遠。」是遺憾，是自責，對來年還要肩負英華之名的師弟來說，是提醒，「希望他們不要氣餒，始終機會不常有，當機會出現一定要用盡全力把握。」把握今年沒能把握的，代替即將畢業的蕭瑋耀和龍子傑走下去。「不要光想著輸了，想想為什麼輸，不再讓同樣情況發生。」



青春總會留下遺憾，但籃球路還很長，這些話提醒師弟，也提醒自己。





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