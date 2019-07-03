球王都有火！美斯鬧爆輸波元兇

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阿根廷今朝喺美洲國家盃不敵東道主巴西出局，賽後唔少反美斯球迷都瘋狂恥笑呢位阿根廷球王，甚至質疑呢位巴塞巨星會唔會再次宣布退出國家隊？不過，如果大家都將輸波罪名推晒落美斯身上，實在又講唔通嘅，不如大家一齊嚟聽聽美斯賽後講乜？等佢話你知阿根廷今場輸得幾陰功先！



美斯認為阿根廷今場踢出水準，面對巴西根本係佔優一方，只係先後兩次中柱楣，未能把握機會，但絕對係盡晒力。佢仲指出，今場輸波原因係球證執法太差，仲要完全唔肯用VAR(視像球證系統)，令佢哋錯失兩次12碼機會咁話：「喺今場波入面，VAR根本係廢嘅，我哋有兩次喺禁區被侵犯，但球證連睇都唔睇吓！」



美斯補充：「我哋非常努力，但球證吹得勁垃圾一樣。我哋被罰牌，但對手明顯犯規又唔吹。我哋好嬲係因為佢哋出卑鄙招數，球證偏幫。我希望南美足協可以幫手了解，但可惜入面都係巴西人，我諗我講乜都冇用。」一向謙謙君子嘅美斯都難得火爆，或者大家今次就手下留情，唔好話佢咁多啦！



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