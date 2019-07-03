名次賽　南青開齋！破百分反勝遊協

甲一聯賽進入名次賽階段，在修頓室內場先上演常規賽第七的遊協對第九的南青。常規賽未贏一場的南青，今仗終於「開齋」，以110比72擊敗遊協，嚐得勝果。



南青比賽初段眾將狀態大勇，第一節由頭帶到尾，一度憑洪方俊的三分波將領先優勢擴大至28比17。南青第一節以31比19領前。遊協在第二節開始發力，蘇志樂單節獨取12分，加上丹尼爾和萊恩奧尼爾回勇，助遊協一度反超至51比50。幸好及後潘文豪的三分球修補缺口，助南青以53比51在第二節領先。



第三節，常規賽不勝的南青展現對勝利的渴求。楊嘉駿多次投籃得手，加上南青隊長何倚富該節挺身而出，將領前優勢擴大至76比60，助球隊第三節贏81比62。第四節，葉耀邦表現出一貫勇態，單節獨取5分。即使萊恩奧尼爾一度收窄差距至22分，奈何返魂乏術，無阻南青以110比72擊敗遊協，終打開勝利之門。



全場得分第二高兼獨取28分的葉耀邦，對今場終於打破不勝頹勢感高興，他認為球隊今場得勝關鍵在於下半場球員能改落上半場未能做到的部署，加上在對手體能下降之下，球隊能把握多次快攻得手，造就今場大勝。他補充，球隊在常規賽的劣績是因為其穩定性不足：「上幾場輸係因為，即使上半場表現好，但下半場未能保持領先優勢，被對手成功逆轉。今場改善番個缺點，keep住水準，冇咩大起大落之下贏番一場。」葉耀邦希望球隊能繼績改善防守上的溝通，和快攻上的處理，以十足信心迎戰下場對崇德飛鷹的比賽。





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