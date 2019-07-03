南華勇挫東方龍獅　季後賽4強先下一城

甲一聯賽季後賽四強今晚（3日）在灣仔修頓燃點戰幔。「戰神」艾利諾高掛免戰牌，反觀朱亮和羅意庭傷癒復出，南華再擺雙塔陣容應戰。惠龍兒專注防守和籃板，朱亮埋伏外線拉開空間，加上蔡再懃、楊和等手感不俗，儘管東方龍獅換邊後一度反撲追剩個位數分數，最終仍然以59：90告負，失掉三局兩勝賽制關鍵首勝。



李琪抄截後，助攻入楔的鄧志恒，揭開比賽序幕。南華內外開弓回應，打出一段9：0攻勢。比賽充滿火藥味，李琪命中三分球後「trash talk」被判技術犯規，續與蔡再懃口角需要隊友勸阻。不過氣勢偏向領先方，傷癒復出的朱亮手感發燙，單節獲得11分，加上梁兆華壓哨上籃，南華首節領先25：13。陳兆榮強闖禁區博犯，再和楊睿騏外線發炮止血。但紅軍得分點明顯較多，楊和接過進攻大旗，多次在中遠距離和「backdoor」得分，完成18：0的攻勢，半場大幅領先50：24。



換邊後李琪繼續支撐球隊，四罰全中再從外線破網。這節尚餘七分鐘，南華已經累積滿隊犯，防守變得綁手綁腳，給予對方反撲機會。蕭鍵勳和李琪三分球中鵠，徐遠成籃底硬碰楊和博得「and 1」，連取16分一鼓作氣追到47：54。南華見狀，加強針對東方內線短板，惠龍兒連取7分重新確立優勢，領先63：46進入最後一節。東方命中率急劇下降，長達大半節僅得4分，相反南華雙塔和蔡再懃持續開火，最終90：59大勝而歸。



蔡再懃賽後重提球隊下半場鬆懈的老毛病：「領先二十多分時，攻防兩端都變得散慢，後來跟從教練指示，利用Duncan（惠龍兒）壓制對方內線才穩住局面。這是很寶貴的一課。」即使大勝而回，他指出今場比賽不能作準，畢竟最強武器艾利諾因傷缺陣。他續說，經歷上季領先2：0遭到逆轉，「必須忘記這場勝利」，當作重新出發，爭取勝利。



說到今場比賽火藥味濃厚，他爽朗大笑：「其實我和琪哥（李琪）私下是很好的朋友。但這是男人的戰爭，大家開啟playoff mode，難免出現身體碰撞，相信球迷也喜歡這種強度的比賽。我們握握手便會沒事，回到港隊再並肩作戰。」