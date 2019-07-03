前阿仙奴中場發咗達　廠迷叫佢嚟做班主

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超褪色勁旅阿仙奴近年戰績低迷，就算領隊由雲格換上艾美利都未見起色，最慘係球會喺轉會市場一直慳住使錢，搞到實力未能提升。唔知係咪班「兵工廠」迷捱得太辛苦，近日有「廠迷」就喺依家發咗達嘅前阿仙奴中場法米尼嘅社交戶口留言，求佢收購球會做阿仙奴班主，科水買人打救佢哋喎！



咪以為呢班廠迷係發開口夢亂咁求人，事關法米尼呢位法國中場絕對係非一般球員，即使今季佢仲踢緊西甲基達菲，仲要係唔算太受仲用，但佢喺球場以外其實係有另一個身份，就係一個身家達2億歐元嘅大商家。近日，法米尼仲以商人身份出席喺中國舉行嘅世界經濟論壇，，而有部份「廠迷」就喺佢擺上一張出席論壇照片嘅社交網發文下面留言，問佢幾時肯出錢收購阿仙奴喎！



當然，你會質疑「只得」2億歐元身家嘅法米尼，點會夠做阿仙奴班主，不過當你知道一間由佢做合夥人嘅GF Biochemicals公司，以做果糖酸嘅生產，再製造相關能源為業務嘅公司，總市值竟然達到300億歐元，如果佢哋肯投資落足球，阿仙奴要挑戰曼城、利物浦盛世絕對不是夢呀！



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