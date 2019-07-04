想贏美斯　其實有佢就得

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美斯同C朗拿度鬥足十幾年，人人都話佢哋係天生宿敵，二人之間一直互有勝負。咁唔通呢個世界，真係冇人可以徹底將佢哋擊倒？錯晒喇！至少美斯原來有個命中剋星，近年大賽每次碰頭都將佢踢出局，呢個就係效力利物浦嘅巴西門神艾利臣比加，尋日朝早佢就率領巴西國家隊將美斯嘅阿根廷國家隊踢出局。



唔講太遠，淨係近呢兩年，艾利臣比加喺包括球會同國家隊級別賽事，原來已經先後3次淘汰美斯，包括尋日朝場美洲國家盃4強，艾利臣比加曾經將美斯嘅必入靚罰球救出，阻擋美斯為阿根廷扳平，最後巴西以2比0擊敗阿根廷打入決賽。



另外今年嘅歐聯4強戰，美斯曾經喺首回合用罰球射破身為利物浦門將嘅艾利臣比加十指關，最後巴塞大勝3比0。不過去到次回合，「紅軍」卻上演絕地大反擊，喺艾利臣比加零封巴塞之下，以4比0大勝，然後以總比數4比3反勝晉級。艾利臣比加又一次成為美斯剋星。



再數遠多少少，2017/18球季，艾利臣比加當時效力緊意甲羅馬，喺歐聯8強又係遇上美斯壓陣嘅巴塞。首回合巴塞以4比1狂勝，次回合羅馬返主場以3比0大炒「地上最強」，結果羅馬憑作客入球優惠取得4強資格。睇嚟艾利臣比加堅係美斯剋星，或者以後邊隊想打敗美斯，就應該將佢收歸旗下先得。



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