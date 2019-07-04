伊巴　你係時候爆喇！

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喺美職得到戰神呂布，你只會得一個目標，就係攞美職總冠軍。不過上季銀河連季後賽都入唔到，對伊巴謙莫域嚟講，呢個成績當然唔合格，所以本季一開佢就嚟個大爆發，現已取得11個聯賽入球。



但銀河呢期堅頹，近3場聯賽伊巴只係入咗1球，主場更錄得3連敗。呢次對FC多倫多，銀河全隊肯定打真軍，伊巴咁肉緊分分鐘又整1、2球世界波，星期五朝早一於坐定定，一齊睇戰神發威！



直播表

周四7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 費城聯 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 阿特蘭大聯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四8:30am 美洲盃 智利 Vs 秘魯 Now 650、Now E

周四7:00pm 創藝夢飛翔 on.cc 東網

周五9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC多倫多 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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