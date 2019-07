伊巴　你係時候爆喇！

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



喺美職得到戰神呂布,你只會得一個目標,就係攞美職總冠軍。不過上季銀河連季後賽都入唔到,對伊巴謙莫域嚟講,呢個成績當然唔合格,所以本季一開佢就嚟個大爆發,現已取得11個聯賽入球。



但銀河呢期堅頹,近3場聯賽伊巴只係入咗1球,主場更錄得3連敗。呢次對FC多倫多,銀河全隊肯定打真軍,伊巴咁肉緊分分鐘又整1、2球世界波,星期五朝早一於坐定定,一齊睇戰神發威!



直播表

周四7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 費城聯 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周四8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 阿特蘭大聯 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周四8:30am 美洲盃 智利 Vs 秘魯 Now 650、Now E

周四7:00pm 創藝夢飛翔 on.cc 東網

周五9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周五10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC多倫多 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



