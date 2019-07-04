全球最可愛10號！女子世盃爆美女決賽

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女子世界盃去到白熱化階段，美國女足先於4強砌低英格蘭入決賽，另一邊廂荷蘭女足大戰瑞典女足，最終橙軍於加時上半場入波小勝1:0，史上首次殺入決賽。荷蘭女足今屆表現一流，陣中仲好多靚女，其中效力阿仙奴女足嘅10號女雲迪當克，五官精緻勁似明星，今場仲貢獻助攻好叻女。入到決賽雲迪當克將大戰「美女」阿歷絲摩根，唔知邊個可以捧走世界盃呢？



荷蘭女足今仗被睇高一線，但瑞典女足勁韌，雙方咁高咁大戰情膠着，雲迪當克同另一美女、司職前鋒嘅美迪瑪踢得勁落力，後者仲曾經近門頭槌攻門，可惜被對手門將掂到多少中楣。法定時間兩軍打成0:0，要加時再戰。去到加時上半場，雲迪當克於禁區頂撥橫，格安倫突放冷箭收死門將，荷蘭終憑呢個入波贏1:0，將同美國女足爭冠軍。



雲迪當克同美迪瑪，同樣來自英格蘭勁旅阿仙奴女足，難怪場上勁合拍。雲迪當克今年27歲，細妯粒個樣勁Cutie，同美國女足隊長阿歷絲摩根完全唔同靚法，決賽兩大美女硬撼，堅有睇頭。



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