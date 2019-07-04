等到喇！林伯現身史丹福橋好事近

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車路士前領隊沙利回歸意甲教祖雲達斯，「車帥」一席懸空，究竟邊個來季會「揸車」呢？睇怕都會係林柏特喇。呢名球員殿堂級中場，於英國時間周三晚畀車迷影到玩身史丹福橋，同車仔工作人員言談甚歡齊齊進入球會，車仔主帥呢個位，林伯都幾難走得甩。



林柏特上季先開始領隊生涯，執教英冠打比郡教得有聲有色，於英聯盃更精彩淘汰曼聯，盡展優厚潛質。打比郡最後以第6名衝過終點，有得打升班附加賽，打比郡隨後擊敗列斯聯打入決賽，可惜最後不敵阿士東維拉功虧一簣。



雖然未能於首季就創造升上英超奇迹，不過林柏特嘅功已經被車仔注意到。當沙利一走，唔少車仔名宿以及其以往國家隊隊友，都力撐林伯係接任沙利帥位最佳人選，車仔亦從善如流搵林伯傾個人條件。預料林柏特將成車仔新帥簽約3年，年薪為550萬鎊。



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