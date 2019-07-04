曼聯就搞掂第3簽　佢上季貢獻50球！

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曼聯今個夏天矢志換血，已先後簽入丹尼爾占士同雲比沙卡2名新秀，而第3簽亦好事近，葡萄牙中場新星波基斯費南迪斯，勢將以5000萬鎊加盟。據《天空體育》報道，波基斯費南迪斯經理人已飛抵英國，同曼聯高層會面傾轉會費。據悉球員已答允加盟，年部達600萬歐元。



曼聯中場有安達靴里拉離隊，保羅普巴亦前途未卜、尼曼查馬迪作用又大不如前下，紅魔鬼實在好需要簽入中場猛將。今年24歲嘅波基斯費南迪斯，上季大熟大勇，雖然唔係踢前鋒，但佢於各項賽事竟然狂入32球，仲貢獻18個助攻，睇到呢名球員勁全面，攻力恐怖；今夏歐國聯佢成葡萄牙主力，於決賽對荷蘭踢到曉飛，同曼城好波之人貝拿度施華完全統治中場，難怪連熱刺都對佢產生興趣。



其實波基斯費南迪斯合約中，有3100萬鎊解約金條款，但如果有球會出得起解約金，士砵亭又唔想賣，士軍以更高價錢售出後，要畀450萬鎊予波基斯費南迪斯。據悉士砵亭目標價位係5000萬鎊，現時雙方已坐低傾價錢，相信好快會有結果，呢名葡萄牙國腳勢將成為紅魔鬼夏天第3簽。



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