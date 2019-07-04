【人物誌】史上第5貴！菲歷斯曾被嫌排骨仔

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西甲勁旅馬德里體育會宣布，佢哋以史上第5貴轉會費1億1,300萬鎊簽入葡萄牙19歲新星祖奧菲歷斯，而且仲畀佢着埋基沙文件7號波衫，擺明視佢為球壇未來核心球員。祖奧菲歷斯上季先至升上賓菲加一隊，1年之內已經令全球豪門趨之若鶩，但原來呢位天之驕子，曾經被球會睇唔起，睇死呢位身型單薄嘅「排骨仔」冇得出頭！



祖奧菲歷斯係攻擊線全能球員，最初係踢進攻中場，所以被拎嚟同雷哥斯達、卡卡做比較，後來又踢內切左翼以及「9號半」位置，侵略性同瀟灑程度愈嚟愈有C朗拿度影子。祖奧菲歷斯上季先至提升上賓菲加一隊，立即就坐穩正選位置，而且交出15個聯賽入波，仲以19歲152日之齡成為歐霸盃史上最年輕「戴帽」球員。



曼聯、曼城對祖奧菲歷斯一直虎視眈眈，不過最終都唔及馬體會有誠意，呢位小將合約本來有1億800萬鎊買斷條款，但馬體會為擊退其他對手，居然出多500萬鎊嚟搶人，最後果然由佢哋奪得心頭好。



睇住祖奧菲歷斯天價轉會，葡超勁旅波圖就最揼心，事關祖奧菲歷斯細個曾經喺波圖受訓長達6年，點知喺佢15歲嗰陣被指身型太過「排骨」，結果被波圖放棄，賓菲加冷手執個熱煎堆，而且加緊催谷佢嘅體能，依家就賺到盤滿盆滿啦。



最高轉會費球員Top5

1●尼馬(巴塞隆拿→巴黎聖日耳門)●1.98億鎊

2●基利安麥巴比(摩納哥→巴黎聖日耳門)●1.62億鎊

3●菲臘比古天奴(利物浦→巴塞隆拿)●1.45億鎊

4●奧士文尼迪比利(多蒙特→巴塞隆拿)●1.35億鎊

5●祖奧菲歷斯(賓菲加→馬德里體育會)●1.13億鎊



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