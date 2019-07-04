南華新大腦張延隆愈戰愈勇

一隊籃球隊中，控球後衛要掌控整支球隊的節奏，就猶如大腦般，因此擔任這位置的球員頭腦必須清醒冷靜。



昨天灣仔修頓上演的甲一聯賽季後賽四強，年輕的南華控衛張延隆迎來自己的季後賽處子戰。縱使首次於季後賽的舞台上登場，他卻毫不怯場，表現了與年紀絕不相附的冷靜成熟表現，於組織及防守上都有板有眼，最終協助球隊以90:69擊敗東方龍獅，於三場兩勝的賽制取得好開始。



南華於這場比賽的防守非常強硬，上半場只讓東方龍獅取得26分，張延隆表示球隊整季的重點都在防守上，「其實不單止呢一場，無論對東方定永倫好，我地都盡量壓低佢地既得分，先做好防守，進攻其次，呢個就係我地成季既宗旨。」



雖然張延隆於早前的高級組銀牌中感受過爭冠的緊湊程度，不過他還表示季後賽氣氛比銀牌更熾烈：「同銀牌差距都幾大，第一節已經感覺到個種激烈既程度，同上年坐係度睇完全唔同。而觀眾既反應都好強烈，係一個好好既experience。」



控衛的最重要職責就是梳理球隊的進攻，今場作為替補控衛的張延隆認為自己能在這方面能夠做得更好，「始終我不是得分點，所以組織控場呢方面要做得更好。」雖然張延隆的經驗尚淺，但見到球隊的老大哥都很信任他，放心交給這位小將指揮。張延隆很多時亦不負所託，第二節中段一記穿透的傳球造就楊和輕鬆上籃就是其中一個例子。



被問到下場比賽的目標時，張延隆則笑稱希望能最少投入一球三分球。的而且確，他的外線把握度仍有待加強。不過來日方長，希望張延隆能於餘下球季及未來繼續進步，真正成為南華的大腦。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導