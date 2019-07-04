秘魯喪炒智利入決賽　索爆女星超香艷勞軍！

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美洲國家盃決賽戲碼出爐！周四(4號)上演嘅4強大戰，秘魯以3比0大破智利殺入決賽，周一凌晨將會同巴西爭奪冠軍寶座。秘魯今場準決賽大發神威，原來係因為超索女星Stephanie Cayo賽前打氣，承諾會向今場贏波功臣送上「香艷禮物」！



秘魯女神級影星兼歌手Stephanie Cayo，賽前喺twitter向佢80萬個追隨者宣布：「如果得到許可，我慎重考慮向任何擊敗智利嘅功臣，送上我嘅Kiss！」Stephanie Cayo主演嘅《烏鴉足球隊》係Netflix首部原創西班牙文劇集，大受歡迎，令佢榮升秘魯女神。



秘魯今場踢得精彩，上半場已經憑艾迪臣科里斯同約頓各建一功，完場前再由老將荷西古里路埋齋贏夠3比0。秘魯對上一次入決賽係1975年，當年佢哋更成功捧盃，不過秘魯今屆分組賽同巴西同組，交鋒嗰陣更慘吞5蛋，如果決賽想有奇跡，Stephanie Cayo可能要考慮獎勵再加碼！



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