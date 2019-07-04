【東體爭議】英超推惡法　阿仙奴末日來臨

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正當世界球壇致力打擊「暴發球會」亂使錢歪風，英超今個月開始就實施一個全新「財務公平」條例，大大放寬球會燒錢嘅限制，變相鼓勵球會盡力使錢，英國傳媒普遍認為新例對曼聯同阿仙奴影響最大，尤其阿仙奴將會面臨致命打擊！



自2013年開始，英超推出一個「短期成本控制」條例，限制球隊每年人工開支上升唔可以超過7%，目的係防止球隊短時間內瘋狂燒錢，不過呢條例依家正式廢除，新例只係要求球會3年內唔可以蝕多過1.05億鎊，而且第1年仲可以豁免，寬鬆程度幾乎等如冇限制。



愛華頓、李斯特城、狼隊等「中型班」背後一直有大財團支持，之前礙於「短期成本控制」規限，只能有限度咁提升戰力，依家英超開綠燈畀佢哋隨意燒錢，好可能可以短時間之內向列強挑戰。



英國《太陽報》消息指，曼城、車路士過去5年分別獲老闆注資超過3億鎊，利物浦同熱刺亦有得到幕後財團揼水，唯獨曼聯同阿仙奴過去5年1毫子都冇收到，「紅魔鬼」吸金力驚人尚且可以靠自己撐住，但阿仙奴就畀列強愈拋愈遠，依家英超全面鼓吹「暴發戶」出現，阿仙奴食自己就真係等死。



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