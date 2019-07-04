【人物誌】阿仙奴新兵係曼聯湊大？

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阿仙奴日前宣布簽入巴西18歲前鋒馬天尼利，由於佢只係嚟自聖保羅省球隊伊圖諾，所以大部份球迷都「唔知佢乜水」，不過原來另一英超勁旅曼聯對佢早就有好深認識！



馬天尼利最初係踢巴西豪門哥連泰斯，之後因為父母搬屋先至轉投伊圖諾，16歲已經為球隊一隊上陣，成為伊圖諾史上最年輕上陣球員，而且佢嘅潛力亦得到歐洲關注，先後去過曼聯同巴塞隆拿試腳，其中曼聯對佢特別認真，安排佢4次嚟曼徹斯特練習合共60日，並且喺一場熱身賽入面披起「紅魔鬼」球衣上陣，曾效力曼聯嘅巴西兄弟拉菲爾同法比奧達施華，更加請埋佢去屋企食飯，由兩人媽媽落廚煮巴西菜以解佢思鄉之情。



不過，馬天尼利當時因為工作證問題未能投身英超，上個月18歲生日拎到意大利護照，先令佢可以唔使工作證加盟阿仙奴。馬天尼利早前獲邀參加巴西美洲國家盃訓練，就同尼馬等星級國腳一齊共事。唔講唔知，今次轉會據聞係巴西國家隊總監伊度背後發功，報道指伊度喺巴西踢完美洲盃決賽後，就會正式加盟「兵工廠」。



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