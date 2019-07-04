【未亡人系列】絕處逢生　古里路不死之謎

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



秘魯喺美洲國家盃4強爆冷以3:0大勝近2屆冠軍智利，相隔44年再打入決賽，更難得係35歲老牌射手荷西古里路又入波，佢喺歷屆美洲國家盃累積總共入咗13球，同阿根廷「戰神」巴迪斯圖達睇齊，成為賽事史上入波第5多嘅球員。



荷西古里路無疑係球壇長青樹，效力拜仁慕尼黑、漢堡、哥連泰斯等球會，上年加盟另一支巴西球隊國際體育會。雖然佢近年球員生涯已經走下坡，但仍然堅持要為秘魯出戰各項賽事。



2018年5月，荷西古里路因為服食禁藥，被國際足協判罰加刑停賽14個月，當時距離世界賽決賽周開幕只有1個月，幾乎令自1982年以來再次打入決賽周嘅秘魯，遭到致命打擊。幸好最後推翻判決，荷西古里路得以參賽，仲入咗1球，



荷西古里路上年逃過一劫，拯救自己國際賽生涯，亦拯救埋秘魯，佢喺今屆美洲國家盃分組賽對玻利維亞，射入扳平1球，成為球隊反勝嘅關鍵，今場4強補時入波，令智利冇得翻身。秘魯殺入決賽對巴西，能否再創奇迹，就睇荷西古里路啦。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh