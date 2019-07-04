【林伯上車】阿布入主16年　第14任領隊

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林柏特成為車路士新領隊，「車迷」見到呢位名宿回巢，梗係開心啦，但又唔使太高興，因為自從俄羅斯富豪阿布拉莫域2003年6月收購車路士以來，頻頻換帥，林柏特成為阿布入主車仔16年以來，第14任領隊，幾乎平均1年換1位，令人懷疑「林伯」到底捱唔捱到1季。



阿布拉莫域入主車仔僅1季，就炒咗雲尼亞里，請來摩連奴執教，「寸王」交出好成績，為球隊相隔50年，再嘗聯賽冠軍，佢亦成為阿布年代「最長壽主帥」，但首度領軍都只係維持3年就被炒，「寸王」2013年回歸，亦只係執教2年半。



「最短壽主帥」車帥史高拉利更加只執教半年就下台，摩連奴「徒弟」保亞斯同樣教唔完1季。



阿布年代嘅車仔領隊之所以任期短，好大程度上因為只要成績稍有倒退，或者未能奪得英超冠軍，就被視為唔合格。摩連奴、安察洛堤、干地都為車仔奪得聯賽冠軍，迪馬堤奧更捧過歐聯，但之後因為成績退步，都冇得留低。



上任主帥沙利話晒都為車仔奪得歐霸冠軍，但阿布一樣唔滿意，因此，如果車仔來季未能奪得英超冠軍，睇怕林柏特都隨時會被炒。雖然有傳阿布會畀林柏特3年時間改造球隊，但以阿布過往紀錄，恐怕信唔過。



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