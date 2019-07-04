【林伯上車】林柏特執爛攤子　難做過特首

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林柏特「英雄式回歸」成為車路士新領隊，但風光背後，前面其實係一個爛攤子等緊佢。



第一，車路士主將夏薩特離隊，令球隊頓失核心，車仔過去7年以呢位比利時球星為骨幹，佢亦無數次以個人之力拯救球隊，幫車仔奪得2次英超、1次英足盃、1次英聯盃、2次歐霸盃。



「林伯」來季要搵邊位球員填補呢個領袖位置，實在頭痛，亦意味車仔需要重新建立一個冇夏薩特嘅戰術體系，恐怕短時間內難以成功。



第二，亦係最大鑊，車路士因為轉會違規，被國際足協判罰唔可以買人，林柏特未能根據自己要求去組軍，一旦現有球員唔啱佢用，就冇得翻身。



第三，老闆阿布拉莫域因為英俄兩國關係惡化，一度唔可以返英國，甚至傳出佢準備出售車路士，可能減少對球會嘅支援，難免影響林柏特工作。



第四，英超前列競爭愈來愈激烈，利物浦上季取得97分，都只能屈居亞軍，車路士來季唔好話要爭標，可能連打入前4位都好困難。



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